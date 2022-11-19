NYT: Запад не имеет реального представления о ракетных запасах России

На Западе и в Киеве недооценили военный потенциал России Фото: Минобороны РФ

Западные лидеры, а также киевские власти не имеют представления и реальных подтвержденных данных о ракетном арсенале России. Информацию об этом со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией, распространила американская газета The New York Times.

«Лишь немногие из западных чиновников имеют четкий отчет о состоянии российского арсенала или точно знают, сколько ракет остается в ее арсенале», — отмечает влиятельное издание. NYT ссылается на слова бывшего полковника корпуса морской пехоты США Марка Кансиана. В материале газеты высказывается предположение о том, что Россия давно держит запас особый оружия на случай конфликта с НАТО.

Российские военные начали проведение спецоперации на территории Украины 24 февраля нынешнего года. Решение о начале специальной военной операции принял президент РФ Владимир Путин. Главными целями СВО публично называются защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны боевиков ВСУ и одиозных украинских неонацистских формирований, а также полная денацификация и демилитаризация Украины.