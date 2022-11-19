Рогов заявил о поражении склада боеприпасов ВСУ в городе Запорожье

В занятом ВСУ городе Запорожье прогремело несколько взрывов Фото: из соцсетей

Склад боеприпасов Вооруженных сил Украины, а также производственные цеха ремонта авиатехники на территории завода "Мотор Сич", на которых производились авиадвигатели АИ-450 и комплектующие для беспилотников, повреждены в результате взрывов в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

Информацию об этом в своем официальном телеграм-канале публично распространил член главного совета администрации Запорожской области РФ Владимир Рогов.

Ранее Рогов публично заявлял о том, что город Запорожье, который в настоящее время находится под полным контролем Вооруженных сил Украины, рано или поздно неизбежно будет освобожден от украинских боевиков-неонацистов.

По данным Рогова, в настоящее время в город Запорожье активно стягиваются не только боевики ВСУ, но и воюющие на стороне Киева иностранные наемники и бойцы одиозный украинских нацформирований. Высокопоставленный запорожский чиновник полагает, что это может свидетельствовать о подготовке ВСУ масштабных наступательных действий на данном направлении.