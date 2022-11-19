Опрос: каждый третий россиянин включит 31 декабря "новогодние огоньки" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провели опрос и выяснили, собираются ли россияне смотреть новогодние развлекательные телепередачи.

Согласно результатам, только 4 из 10 граждан не смотрят новогодние огоньки. Об этом пишет Газета.Ru.

Выяснилось, что 12% россиян планируют смотреть телевизионные развлекательные программы в новогоднюю ночь. Один из трех опрошенных включит "новогодние огоньки" для фона. А еще 41% респондентов признались, что вовсе не собирается смотреть "новогодние огоньки" 31 декабря.

К слову, что касается женщин, то они чаще мужчин хотят встречать Новый год за просмотром "новогодних огоньков" по ТВ. Однако мужчины больше планируют встретить Новый год без звездных телешоу.

Ранее "Известия" писали, что накануне любимого праздника россияне дают себе ряд обещаний. Среди них - брошу курить, начну правильно питаться, пойду в спортзал и похудею. Причем 16% респондентов сообщили, что собираются начать посещать фитнес-центр или спортзал. А примерно 20% опрошенных пообещали себе больше времени проводить с дорогими им людьми

Также RT сообщал, что только четверо из десяти россиян считают оптимальной девятидневную продолжительность новогодних каникул, утверждённую правительством России на 2023 год. Отмечается, что отдыхать на Новый год от одного до трёх дней хотели бы 15% россиян, от четырёх до шести дней - 13% опрошенных.