Анатолий Антонов заявил о крайне опасных и недопустимых действиях Украины Фото: REUTERS

Украинские власти всеми силами пытаются спровоцировать прямое военное противостояние России и НАТО. С соответствующим публичным заявлением выступил посол России в США Анатолий Антонов.

По его словам, об этом говорит недавний ракетный инцидент в Польше: киевские власти сразу начали говорить, что упавшая ракета была российской и призывали Запад к жестким мерам. Между тем, довольно быстро выяснилось, что в действительности упавшая ракета была украинской.

Ранее глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров публично заявил о том, что Запад уже сейчас фактически ведет с Россией "прокси-войну", так как говорить о какой-либо самостоятельности киевского националистического режима совершенно точно не приходится. По словам главы МИД РФ, поставляемое Украине западное оружие (как и каналы его поставки в страну) являются легитимными целями для российских Вооруженных сил в ходе проведения военной спецоперации.