Власти Украины вышли из соглашения о совместном с РФ Международном научном центре

Украинские власти продолжают делать все, чтобы двусторонние отношения с РФ перестали существовать на всех уровнях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кабмин Украины вышел из соглашения об учреждении Международного центра научной и технической информации, заключенного в Москве в 1969 году. Соответствующее решение было принято на заседании, состоявшемся 18 ноября 2022 года.

Данную информацию распространил официальный представитель украинского правительства в Верховной раде страны Тарас Мельничук в своем личном телеграм-канале.

"Совершен выход Украины из соглашения об учреждении Международного центра научной и технической информации, заключенного 27 февраля 1969 года в Москве", - отметил украинский чиновник, уточнив, что данное решение было согласовано и с президентом страны Владимиром Зеленским, и с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Сразу после начала российской военной спецоперации (24 февраля нынешнего года) украинские власти в лице президента страны Владимира Зеленского заявили о немедленном разрыве всех дипломатических отношений с Москвой.

Однако на выход из всех соглашений с РФ, а также из договоров, в которых совместно участвовали России и Украина киевским властям потребуется еще довольно долгое время: на сегодняшний день этот процесс еще идет и пока окончательно не завершен. При этом в РФ считают подобные действия крайне деструктивным шагом, который точно не способствует достижению мирных договоренностей.