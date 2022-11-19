Представитель ВСУ признал, что упавшие в Польше обломки могли быть от украинской ракеты

Позиция Киева по ракетному инциденту смягчается Фото: из соцсетей

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат признал, что по меньшей мере часть обломков, упавших ранее на этой неделе в Польше, могла быть от ракеты, выпущенной украинской стороной. Соответствующую информацию распространило влиятельное американское издание The Washington Post.

По словам Игната, в ходе боя с применением ПВО, который произошел перед инцидентом, было выпущено большое количество различных ракет. Спикер командования ВСУ допускает, что одна из них вполне могла быть украинской.

Американские журналисты отмечают, что данное заявление является очень важным - оно свидетельствует о том, что позиция Киева по поводу случившегося начала резко смягчаться.

Ранее украинские власти уверенно говорили о том, что упавшая на Польшу ракета была российской и никаких других возможных версий быть попросту не может. В частности, в ночь, когда произошел инцидент, украинский президент Владимир Зеленский публично заявил о том, что на территории Польши упали российские ракеты и даже решил назвать произошедшее "нападением на НАТО".

В ответ в российском министерстве иностранных дел и Кремле сообщили, что подобные резкие высказывания представителей команды Зеленского и самого украинского лидера говорят об открытом желании Киева развязать прямой военный конфликт между РФ и Североатлантическим альянсом.