FT: Зеленский попросил главкома ВСУ Залужного меньше пиариться

Собирается ли Залужный прислушаться к просьбе Зеленского, пока не уточняется Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский попросил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного избегать публичности, поменьше пиариться и сконцентрироваться исключительно на военных вопросах. Информацию об этом распространила влиятельная британская газета Financial Times.

«Слухи о напряженных отношениях между военачальником и президентом Украины Владимиром Зеленским распространялись в последние месяцы, поскольку опросы показывают, что Залужный также является одной из фигур, пользующихся большим доверием в стране. <…> Люди, знакомые с ситуацией, говорят, что Залужного попросили не продвигать его публичный образ», — сообщается в материале газеты.

Ранее в западных средствах массовой информации появлялись различные версии о том, что ЕС и США в будущем хотели бы видеть именно Залужного, а не Зеленского лидером Украины. Считается, что главком ВСУ является более договороспособной и адекватной фигурой в глазах западных лидеров.

Однако команда Зеленского сейчас всеми силами пытается убедить Брюссель и Вашингтон в том, что подобная постановка вопроса в корне неуместна, так как действующий президент Украины обладает огромным рейтингом и пользуется небывалой популярностью в обществе. Кроме того, в Офисе Зеленского в принципе напоминают о том, что проведение любых выборов в условиях военного положения невозможно, поэтому разговоры и дискуссии о потенциальных преемниках главы Украины следует прекратить.