NYT: Зеленский вступил в публичный конфликт с Западом из-за ракетного инцидента в Польше

Владимир Зеленский, по мнению западных СМИ, окончательно потерял адекватность Фото: REUTERS

Разногласия в оценке инцидента с ракетами в Польше привели к разладу между президентом Украины Владимиром Зеленским и Западом, отметил американский обозреватель Карли Олсон в своей статье для одной из самых авторитетных газет США The New York Times (NYT).

«Это редкий пример публичной полемики между Украиной и ее союзниками, включая Вашингтон», — отметил журналист в своем большом материале.

По словам Олсона, украинский лидер до сих пор с поразительной уверенностью продолжает настаивать на непричастности страны к случившемуся, что очень расходится с заявлениями Соединенных Штатов и НАТО о принадлежности боеприпаса украинской системе ПВО.

Ранее Зеленский неоднократно публично заявил о том, что за ракетным инцидентом в Польше стоит Россия. Однако западные лидеры говорили в ответ на это, что никаких доказательств слов Зеленского попросту нет, более того, существуют факты, свидетельствующие о том, что на территорию Польши упала украинского ракета.

Более того, в итоге даже представители Вооруженных сил Украины (ВСУ) вынуждены были допустить, что на Польшу упали осколки украинской ракеты. Подобная неразбериха, по данным СМИ, начала очень серьезно раздражать западных политиков, которые считают, что Зеленский начал вести себя глупо и неадекватно.