Российская армия успешно отработала первую беспилотную разведывательно-ударную систему Фото: архив Минобороны РФ.

Российские военные в рамках специальной военной операции на Украине отработали в зоне боевых действий первую разведывательно-ударную систему беспилотников (РУС), которая обеспечивает высокую эффективность поражения военных объектов, Данные об этом распространило информагентство РИА Новости со ссылкой на собственный источник в армии РФ.

В частности, в разведывательно-ударную систему РУС входят как разведывательные беспилотники, в частности, ZALA 421-16E, которые используют и в роли ретрансляторов сигнала, так и ударные дроны компании ZALA Aero, в том числе барражирующие боеприпасы «Куб» и два вида БПЛА «Ланцет», отмечает источник агентства, уточняя, что боевое применение системы в рамках боевых задач в зоне СВО было абсолютно успешным.

Военная спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении принял российский президент Владимир Путин. главной целью специальной военной операции заявлена защита жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) от геноцида со стороны украинских боевиков-неонацистов.

Кроме того, РФ планирует в ходе СВО провести полную демилитаризацию и денацификацию Украины, чтобы эта страна перестала бы являться "антироссийским анклавом" и не представляла бы прямой военной угрозы для Москвы.