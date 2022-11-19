На Сахалине в жилом доме прогремел взрыв, погиб один человек

На Сахалине при взрыве в жилом доме погиб 1 человек Фото: из соцсетей

На Сахалине в поселке Тымовское произошло резонансное ЧП: 19 ноября 2022 года в жилом доме прогремел взрыв. В результате происшествия погиб один человек.

Как сообщает "КП-Сахалин", какие-либо подробности произошедшего пока не разглашаются. Известно лишь, что случилось все в поселке Тымовское на улице Библиотечной, 6а в угловом подъезде. Информацию об этом в своем телеграм-канале официально подтвердил глава региона Валерий Лимаренко.

Информагентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы Сахалина сообщает, что при взрыве погиб один человек, его тело уже извлечено спасателями из-под завалов.

Кроме того, по информации ТАСС, еще не менее семи человек пострадали при взрыве, получив различные травмы и телесные повреждения, в настоящее время помощь им оказывают местные медики. Число пострадавших еще может увеличиться - по данным МЧС, под завалами еще могут находиться люди. При этом глава региона Лимаренко подтверждает лишь наличие одного пострадавшего.

Что стало причиной ЧП, пока неизвестно: изначально обсуждалась версия со взрывом бытового газа, однако сахалинский губернатор Лимаренко публично сообщил, что действительности она не соответствует, так как дом, где прогремел взрыв, вообще не был газифицирован.