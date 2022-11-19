Что произошло в ночь на 19 ноября

При взрыве в сахалинском поселке погибли несколько человек Фото: из соцсетей

В жилом доме на Сахалине прогремел взрыв, в результате данного ЧП, по данным губернатора Валерия Лимаренко, погибли три человека, их тела уже извлекли из-под завалов. По предварительным данным, причиной ЧП мог стать взрыв газового баллона в одной из квартир.

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