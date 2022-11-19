Посол МИД России Корчунов назвал идею США о возвращении острова Врангеля экстремистской Фото: REUTERS

Посол по особым поручениям МИД, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов считает, что идеи экспертов США по "возвращению" острова Врангеля во владения Америки являются экстремистскими. Об этом он заявил в интервью РИА Новости. По мнению представителя МИД, право России на обладание островом неоспоримо.

"В условиях беспрецедентного по вине Вашингтона обострения конфронтации в российско-американских отношениях неудивительно появление разного рода экстремистских инициатив. Попытки предъявить России территориальные претензии, произвольно трактуя факты и переписывая историю, заведомо контрпродуктивны и чреваты последствиями", — сказал Корчунов.

В агентстве уточнили, что несколько ранее один из колумнистов Wall Street Journal Томас Дэнс утверждал о необходимости вернуть остров Врангеля США. Журналист считает, что остров принадлежал Америке до 1924 года, когда СССР "захватил" эту землю после экспедиции канонерской лодки "Красный Октябрь" на территорию.

РИА сообщает, что колумнист был член комиссии по арктическим исследованиям США, от куда его изгнали за профнепригодность, а сами Штаты не имеют никаких претензий на остров Врангеля.

"Наша страна имеет в отношении этой северной территории и прибрежных вод полный суверенитет. Предложения же "вскрыть" данную объективную реальность, чего требуют отдельные маргинальные личности, носят провокационный характер и делаются исключительно в целях собственного пиара или эпатажа", - подчеркнул дипломат.

Корчунов считает, что США не рискнут поставить на серьезном уровне российско-американский территориальный спор. Ответ со стороны России будет незамедлительным, заключил посол МИД.

Буквально вчера, 18 ноября 2022 года, председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны уважать территориальную целостность и суверенитет друг друга, не вмешиваясь во внутреннюю политику другого государства.