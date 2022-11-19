Университет Хопкинса зафиксировал 637,6 млн случаев заражения COVID-19 в мире на 19 ноября 2022

С начала пандемии в мире от COVID-19 умерло 6 млн 620 тыс. 4 человека, заявляют в Университете Хопкинса Фото: REUTERS

Университет Джонса Хопкинса в США зафиксировал на утро 19 ноября 2022 года 637 млн 606 тыс. 880 случаев заражения коронавирусом в мире. Информацию об этом разместили на сайте заведения. При этом, с начала пандемии в мире от COVID-19 умерло 6 млн 620 тыс. 4 человека. Согласно статистике университета, соотношение случаев заражения и смерти от COVID-19 складывается следующим образом:

"США - 98 млн 301 тыс. 472 и 1 млн 77 тыс. 20; Индия - 44 млн 669 тыс. 748 и 530 тыс. 570; Франция - 37 млн 508 тыс. 185 и 159 тыс. 203; Бразилия - 34 млн 999 тыс. 495 и 688 тыс. 907; Германия - 36 млн 205 тыс. 405 и 156 тыс. 613", - говорится в публикации.

Среди стран с показателем, превышающим 30 млн случаев заражения, числятся США, Индия, Франция, Бразилия и Германия. Согласно данным портала Worldometer, специализирующимся на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро 19 ноября 2022 составил 849,9.

Вчера, 18 ноября, сайт KP.RU писал о сообщении Роспотребнадзора. По информации ведомства, варианты коронавируса BQ.1 и BQ.1.1 («Цербер») передаются от человека к человеку быстрее, чем любые другие мутации. В России выявляют все больше случаев заражения этими штаммами. Главная причина – плохо вакцинируемся, коллективного иммунитета нет.