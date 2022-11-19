Зеленая энергетика может снизить зависимость ЕС от газа из России Фото: Shutterstock

Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) могут снизить зависимость ЕС от газа из России, но эффект станет заметен в лучшем случае лишь через несколько лет, об этом руководитель направления "Экономика отраслей ТЭК" Фонда "Центр стратегических разработок" Александр Амирагян сообщил РИА Новости.

«На фоне энергокризиса и осложнения отношений с Россией Евросоюз представил план REPowerEU, который нацелен на значительное сокращение поставок энергоресурсов из России. Одним из трех направлений действий данного плана является ускорение развития ВИЭ, что должно обеспечить энергобезопасность и со временем снизить цены на энергию в регионе… Однако нужно понимать, что данные меры дадут эффект не сразу, в лучшем случае в течение нескольких лет», - пояснил Амирагян.

Со слов эксперта, в Европе основными направлениями развития являются солнечная энергетика, более широкое использование биометана и производство и потребление «зеленого» водорода.