Адвокат Гервиц заявил, что Израиль планирует ограничить право на репатриацию для внуков евреев Фото: REUTERS

Новая парламентская коалиция ультраправых сил Израиля может ограничит право на репатриацию для внуков евреев, считает известный израильский адвокат, член общественного совета Российского еврейского конгресса (РЕК) Эли Гервиц. В интервью РИА Новости он заявил, что решение властей Израиля затронет тысяч российских евреев.

"Одно из их основных коалиционных требований — отмена параграфа о внуках в Законе о возвращении. Сейчас он работает так: евреем является только тот, у кого еврейкой является мама (а также ее мама, и так до начала веков). Такого человека в юридической практике называют последним евреем. От него отсчитывают два поколения — к детям и внукам. И они тоже имеют право на репатриацию", — объяснил Гервиц.

Отмена этого правила, по его словам, коснется очень многих выходцев из стран бывшего СССР, если существующий законодательный акт обретет обратную силу. Адвокат уточнил, что пока израильские власти точечно лишают гражданства по разным основаниям в результате выборочной проверки.

"Израильские политики и ранее периодически призывали либо отменить Закон о возвращении, либо его "сузить". Но все обходилось. Сейчас же в кнессет избрались праворадикальные силы — что стало неприятным сюрпризом для многих. Поэтому повод для опасений есть", — подчеркивает Гервиц.

Он посоветовал поторопиться тем, "кто не еврей по маме", иначе "законодательное окно" может в скором времени закрыться.

Напомним, 29 сентября 2022 года Израиль анонсировал экстренную программу помощи для новых репатриантов из России, на которую планируется выделить $25,5 млн. Согласно новой программе, кандидатам на репатриацию сразу по прибытии в страну дадут все права, которыми пользуются иммигранты в Израиле. Это включает в себя доступ к корзине абсорбции (адресная денежная помощь для обустройства в первое время после приезда). Переселенцам помогут найти жилье, интегрироваться на рынке труда, окажут поддержку в области здравоохранения и образования.

А 22 сентября премьер-министр Израиля Яир Лапид в эфире телеканала КАН заявил, что попросит руководство израильской национальной авиакомпании El Al увеличить количество рейсов в Россию.

Уже в начале октября 2022 года Лапид выступил с заявлением о том, что в стране ожидается приток десятков тысяч новых мигрантов с еврейскими корнями в связи с событиями в Украине, поэтому на иммиграционную абсорбцию власти Израиля решили выделить 90 млн шекелей.