Инцидент в Польше показал усталость США и Европы от затянувшегося конфликта
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США и Европейский союз все больше устают от затянувшегося конфликта на Украине, об этом заявляет издание The Global Times.
«Ожесточенные обсуждения инцидента не только выявили углубившийся раскол на Западе, но и показали усталость Европы и США от затянувшегося кризиса», — говорится в статье.
Издание приводит мнение экспертов, что упорство Киева в нежелании вести переговоры с Москвой уже истощило терпение Запада.
Кроме того, отмечен разительный контраст в риторике Вашингтона и основных стран Европы в отношении России.
Авторы статьи указывают, что «на этот раз они взяли на себя инициативу как можно скорее убедить прибалтийские страны, что ракету запустила Украина, а не Россия, в то время как Зеленский все отрицал».
Как подчеркивается в публикации, НАТО на прямую конфронтацию с Россией не пойдет.
Как сообщал сайт KP.RU, Минобороны России подчеркнуло, что заявления польских СМИ и чиновников о якобы падении «российских» ракет является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки.