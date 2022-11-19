The Global Times: Запад поменял риторику в отношении России после инцидента в Польше

Инцидент в Польше показал усталость США и Европы от затянувшегося конфликта Фото: REUTERS

США и Европейский союз все больше устают от затянувшегося конфликта на Украине, об этом заявляет издание The Global Times.

«Ожесточенные обсуждения инцидента не только выявили углубившийся раскол на Западе, но и показали усталость Европы и США от затянувшегося кризиса», — говорится в статье.

Издание приводит мнение экспертов, что упорство Киева в нежелании вести переговоры с Москвой уже истощило терпение Запада.

Кроме того, отмечен разительный контраст в риторике Вашингтона и основных стран Европы в отношении России.

Авторы статьи указывают, что «на этот раз они взяли на себя инициативу как можно скорее убедить прибалтийские страны, что ракету запустила Украина, а не Россия, в то время как Зеленский все отрицал».

Как подчеркивается в публикации, НАТО на прямую конфронтацию с Россией не пойдет.

Как сообщал сайт KP.RU, Минобороны России подчеркнуло, что заявления польских СМИ и чиновников о якобы падении «российских» ракет является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки.