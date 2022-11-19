Всего с начала пандемии заразилось коронавирусом 21 531 012 человек, 391 395 из которых скончалось в результате инфицирования Фото: REUTERS

Число зафиксированных случаев заражения COVID-19 в России возросло к 19 ноября 2022 года на 5 445. Умерло от коронавируса при этом 62 человека. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Всего с начала пандемии заразилось коронавирусом 21 531 012 человек, 391 395 из которых скончалось в результате инфицирования.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки до 6 621 против 6 888 днем ранее, всего за весь период пандемии выздоровело 20 939 481.

Университет Джонса Хопкинса в США зафиксировал на утро 19 ноября 2022 года 637 млн 606 тыс. 880 случаев заражения коронавирусом в мире. Информацию об этом разместили на сайте заведения. При этом, с начала пандемии в мире от COVID-19 умерло 6 млн 620 тыс. 4 человека.

При этом в Роспотребнадзор отметили, что варианты коронавируса BQ.1 и BQ.1.1 («Цербер») передаются от человека к человеку быстрее, чем любые другие мутации. В России выявляют все больше случаев заражения этими штаммами. Главная причина – плохо вакцинируемся, коллективного иммунитета нет, заключили в ведомстве.