Бастрыкин передал расследование обрушения дома на Сахалине в центральный аппарат СК Фото: ТАСС

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат СК России уголовное дело в связи со взрывом в пятиэтажном жилом доме поселка Тымовское Сахалинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Председатель СК поручил передать уголовное дело для дальнейшего полного и всестороннего расследования в Главное следственное управление СК. По распоряжению руководства Следственного комитета для оказания практической помощи к расследованию уголовного дела подключились криминалисты центрального аппарата", - сообщили в ведомстве.

Следственный комитет займется расследованием дела по двум статьям УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности" (ч. 3 ст. 109 УК РФ) и "Повреждение или уничтожении имущества по неосторожности" (ст. 168 УК РФ). Согласно информации экстренных служб, в жилом доме взорвался газовый баллон.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко уведомил, что по предварительной информации, число погибших при взрыве газа в жилом пятиэтажном доме поселка Тымовское погибло 9 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Напомним, администрация поселка Тымовское на Сахалине опровергла информацию о причастности пекарни, находившейся в доме, к взрыву пятиэтажного здания. Причиной взрыва стало неправильное бытовое использование газа.