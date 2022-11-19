Захарова заявила, что идеи Борреля провоцируют закрепление нового раскола Европы Фото: REUTERS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москве известно о дискуссиях внутри ЕС по отношениям с Россией, но не имеется иллюзий о возможном переосмыслении долгосрочных подходов к отношениям с Евросоюзом.

«Знаем о дискуссиях внутри ЕС по отношениям с Россией, представляющих собой очередную попытку переосмыслить долгосрочные подходы к взаимодействию с нашей страной. Судя по всему, о результатах пока говорить рано, обсуждение продолжается. Никаких иллюзий не питаем», - говорится в сообщении.

Как поясняет Захарова, что идеи, внушаемые странам ЕС Боррелем, не содержат даже намека на стратегическое видение ЕС на российском направлении, а только провоцируют закрепление нового раскола Европы, не предлагаются при этом какие бы то ни было рецепты решения накопившихся проблем.

Как сообщал сайт KP.RU, по словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, страны ЕС договорились продолжить попытки изолировать Россию.