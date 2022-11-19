Читатели Die Welt считают, что Зеленский "будет умолять" о перемирии с Россией

Читатели издания Die Welt адресовали президенту Украины Владимиру Зеленскому критику из-за заявления о переговорах Фото: REUTERS

Читатели издания Die Welt адресовали президенту Украины Владимиру Зеленскому критику из-за заявления об отсутствии возможности "краткосрочного перемирия" с Россией. При этом подписчики издания выразили мнение, что лидер Украины "будет умалять" о перемирии, подчеркнули в РИА Новости.

"Конечно, Зеленский отвергает все, что может истощить его денежные запасы. Он завоет о перемирии, когда Запад остановит денежные потоки в украинскую сторону", — цитирует издание мнение один из пользователей.

Некоторые читатели ставят себя на место Зеленского и настаивают на том, чтобы он начал переговоры с РФ до того, как в США и странах Запада прекратят поставки оружия.

"Он может только требовать, и почему-то наше наивное правительство ему доверяет…либо ему выгодно доверять", — предположил другой комментатор.

Тем не менее Владимир Зеленский предложил на саммите G20 "формулу мира". Инициативы президента Украины по достижению мира в стране включают: радиационную и ядерную безопасность, продовольственную и энергетическую безопасность, освобождение всех военнопленных, восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий, а также "возвращение справедливости", противодействие "экоциду", недопущение эскалации и фиксацию окончания военных действий.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров счел "неадекватными" требования Украины к переговорам с Россией, об этом руководитель российского внешнеполитического ведомства говорил в ходе итогового брифинга на саммите G20.

А несколько ранее, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил мнение, что переговоры России и Украины сегодня невозможны, поскольку Киев "не может предотвратить конфликт".