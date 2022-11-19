Экс-министр финансов США Мнучин призвал к началу переговорного процесса по Украине

Бывший министр финансов США Стивен Мнучин считает, что этот вопрос уже "давно назрел" Фото: REUTERS

Бывший министр финансов США Стивен Мнучин, который работал при администрации экс-президента Дональда Трампа, заявил о необходимости начала переговорного процесса по Украине. Об этом на сказа в эфире телеканала CNBC на полях саммита по Ближнему Востоку и Африке, организованного на площадке Института Милкена в Калифорнии.

"О, я абсолютно уверен, что пришло время для переговоров. В лучшем случае мы можем остановить боевые действия, даже если нет постоянного перемирия. И один из моментов, на который я очень надеялся во время встречи президента Байдена с президентом Си (лидера КНР Си Цзиньпин), заключался в том, что два мировых лидера могли бы совместно решить этот вопрос для завершения войны", — экс-министр.

По его словам, этот вопрос уже "давно назрел". Он также отметил, что в случае затягивания конфликта, Европа может столкнуться с непоправимыми последствиями.

Напомним, на саммите G20 председатель КНР Си Цзиньпин призвал прекратить огонь и возобновить мирные переговоры по Украине, отметив, что Китай будет содействовать урегулированию украинского кризиса "собственными методами".

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G20, выступая перед главами государств, озвучил "формулу мира", среди условий которой необходимо соблюсти восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий, а также "возвращение справедливости", противодействие "экоциду", недопущение эскалации и фиксацию окончания военных действий.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал неадекватными требования Украины к переговорам с Россией, об этом руководитель российского внешнеполитического ведомства говорил в ходе итогового брифинга на саммите G20.