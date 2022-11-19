Видео с места взрыва газа в жилом доме на Сахалине появилось в сети

19 ноября произошел взрыв газа в жилом доме на Сахалине
Фото: ТАСС
Следственный комитет России опубликовал видео с места взрыва газа и обрушения части пятиэтажного дома в поселке Тымовском Сахалинской области.
На кадрах видео запечатлено, что следователи СК приступили к осмотру места происшествия.
На месте обрушения части дома продолжается разбор завалов с помощью тяжелой строительной техники. Помимо сотрудников экстренных служб помощь оказывают и неравнодушные жители поселка.
Как сообщал сайт KP.RU, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что при взрыве газа в жилом пятиэтажном доме поселка Тымовское погибло 9 человек, из которых четверо - дети.
Как уточняется, под завалами обрушенной части дома находятся минимум два человека. Поиски пострадавших продолжаются.
Сахалинская область окажет людям, пострадавшим в результате взрыва газа, материальную помощь.