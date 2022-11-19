Defense News: В США огромное количество военных самолетов не прошли проверку готовности

В США огромное количество военных самолетов не прошли проверку готовности Фото: REUTERS

В США огромное количество военных самолетов не прошли проверку боевой готовности, об этом в статье сообщает издание Defense News со ссылкой на последний федеральный отчет.

Издание уточняет, что в ходе осмотра должностные лица контролировали такой показатель как «коэффициент готовности к выполнению миссии», который характеризует, как часто самолет может летать и выполнять хотя бы одну из боевых задач.

«Комиссия проверила 49 типов самолетов ВВС, военно-морского флота и корпуса морской пехоты. В ходе проверки обнаружилось, что больше половины изученных самолетов не соответствуют предъявляемым требованиям, несмотря на то, что Пентагон тратит десятки миллиардов долларов на их техническое обслуживание каждый год», – отмечает автор статьи Рэйчел Коэн.

Как подчеркивается, только в 2020 году на эксплуатацию и поддержку военных самолётов было потрачено около 54 миллиардов долларов.

В публикации Коэн приходит к выводу, что нехватка персонала, задержки производства критически важных компонентов, незапланированное техническое обслуживание, а также сокращение числа компаний, готовых обслуживать «возрастные» самолеты стали главными проблемами американской авиации.