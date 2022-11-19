Мать Саакашвили заявила, что врачи обнаружили у него следы отравления тяжелыми металлами Фото: Владимир ВОРСОБИН

Мать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, Аласания Саакашвили заявила в интервью телеканалу Mtavari Arxi, что в организме ее сына содержится большое количество тяжелых металлов, по заключению врачей.

"Была ртуть, там также перечисляется, что может вызвать определенный уровень ртути. Также есть барий, таллий. Как попали неизвестно, согласно заключению, они есть, и это интоксикация, что также дает основания для немедленного освобождения", - заключила женщина.

Она подчеркивает, ввиду того, что Михаил Саакашвили находится в тюремной изоляции, он не мог самостоятельно принять ядовитые вещества.

Напомним, 7 ноября 2022 года, у бывшего президента Грузии предположительно диагностированы туберкулез и деменция, сообщил адвокат политика Шалва Хачапуридзе.

"Речь о предполагаемых диагнозах. Пока не установлено окончательно, мы ждем. В этом направлении ведется работа. Я подразумеваю деменцию и туберкулез, речь идет еще о 34 заболеваниях", – сказал представитель Саакашвили в беседе с грузинским изданием Interpressnews.