Сергей Кириенко поблагодарил студентов, оказавших помощь военнослужащим армии России

Сергей Кириенко отметил наградами 18 колледжей

В Нижнем Новгороде на церемонии закрытия финала «Большая перемена» первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил наградами 18 колледжей, принявших наиболее активное участие в акции «Мы рядом» проекта взаимопомощи МЫВМЕСТЕ.

Он подчеркнул, что ребята сделали выбор настоящего человека и патриота своей страны, решив поддерживать военнослужащих, защищающих Родину.

«У нас 167 колледжей только за последнее время приняли участие в акции «Мы рядом», а многие ребята работали в гуманитарных центрах проекта, собирали гуманитарную помощь пострадавшим жителям разрушенных городов в Донбассе. Они шили экипировку, спальные мешки, делали печки, которые можно использовать на передовой, делали подсумки для аптечек и много что ещё. Спасибо вам большое, это очень нужно ребятам, которые защищают сегодня нашу страну», - поблагодарил Кириенко.

Как уточняется, студенты 167 колледжей по всей стране сшили уже более 30 тысяч изделий для солдат, это толстовки, термобелье, балаклавы, спальные мешки, перчатки, рюкзаки и много других изделий.