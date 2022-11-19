НАТО сообщило о «небезопасном» облете кораблей альянса самолетами России

НАТО сообщило о «небезопасном» облете своих кораблей самолетами России Фото: REUTERS

Командование Североатлантическим альянсом сообщило о «небезопасных» действиях российских самолетов во время облета кораблей НАТО, проводивших учения в Балтийском море.

«НАТО сочла взаимодействие небезопасным и непрофессиональным, поскольку оно проводилось в опасной зоне, которая была задействована для учений по противовоздушной обороне, а также из-за высоты полета и близости самолетов», - отмечается в сообщении.

Как поясняется в заявлении, происшествие произошло утром 17 ноября. Российские истребители якобы пролетели над натовскими кораблями на высоте 91 метр и расстоянии 73 метра.

Кроме того, военно-морское командование НАТО отметило, что «не стремится к конфронтации и не представляет угрозы».

Как сообщал сайт KP.RU, с 17 по 30 октября 2022 года НАТО проводило учения «Стойкий полдень». Это были учения по применению ядерного оружия, но без использования ядерных боеприпасов.