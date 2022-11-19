Российские войска сорвали наступление ВСУ на Купянском направлении Фото: REUTERS

Российская армия сорвала наступление войск Украины (ВСУ) на Купянском направлении, заявило Минобороны. По информации ведомства, соприкосновение произошло в районе сел Першотравневое, Кисловка, Крахмальное в Харьковской области.

"В результате поражения огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации уничтожено более 60 украинских военнослужащих и наемников, три танка, одна боевая машина пехоты и два бронетранспортера", — говорится в сводке.

На Красно-Лиманском направлении российские войска препятствовали попытке ВСУ провести наступление в направлении Червонопоповки и Площанки в ЛНР. По данным Минобороны РФ, потери украинской армии составили до 50 военнослужащих, три БМП и два бронеавтомобиля.

Подразделения милиции ДНР стабильно продвигаются по всей линии соприкосновения в зоне спецоперации. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

"Но тем не менее в Артемовске дом за домом, улица за улицей освобождаются. Да, с боями, да, сложно. Но только движение вперед", - сказал Пушилин. Врио главы ДНР подчеркнул, что успех развития операции зависит от каждого населенного пункта.