СПЧ России призвал создать международную комиссию по расследованию преступлений украинских военных Фото: REUTERS

Совета по правам человека (СПЧ) России призвал создать международную комиссию по расследованию преступлений Вооруженных сил Украины после появления в сети видео с расправой над российскими военными.

«Мы призываем создать международную комиссию по расследованию преступлений военнослужащих ВСУ и воюющих на их стороне боевиков, провести всестороннее расследование всех известных фактов и добиться наказания виновных в соответствии с нормами международного и национального права», – сказано на сайте СПЧ.

В Совете отметили, что его призыв вряд ли будет иметь реакцию со стороны европейских правозащитников или их оценка может быть подвержена корректировке политиков. Как подчеркнули в СПЧ, опубликованное недавно видео с убийством российских военнослужащих – не единичный случай расправы со стороны ВСУ и наемников. Без поддержки международного правозащитного сообщества виновные могут остаться безнаказанными, считают в Совете.

Напомним, ранее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что организация призвала все стороны конфликта расследовать сообщения о расстреле российских военных украинскими военнослужащими.

Как писал сайт KP.RU, Минобороны РФ назвало видео с расправой над российскими военными подтверждением живодерской сущности Киева.