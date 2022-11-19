МИД РФ назвал беспрецедентным отказ Польши Лаврову в участии в заседании Совета ОБСЕ Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отказ Польши министру иностранных дел России Сергею Лаврову в участии в заседании Совета глава МИД стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) является беспрецедентным решением, заявил МИД РФ.

«Решение Польши отказать С.В.Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ беспрецедентно и провокационно. Оно несовместимо со статусом председателя организации, в которой 57 стран участвуют в качестве суверенных и независимых государств в условиях полного равенства. Нарушены Правила процедуры ОБСЕ и решения ее директивных органов, в частности решение о принципах работы действующего председательства», – сказано на сайте ведомства.

Как отметили в МИД России, в течение всего года Польша рушила основы ОБСЕ и стимулировала «опасные центробежные тенденции», а в директивных органах благодаря Варшаве «царил хаос». В ведомстве заявили, что Польша неспособна занимать пост председателя организации, а сама ОБСЕ нужна Западу не как возможность равноправного и уважительного диалога, в качестве площадки «для политиканских шоу и антироссийских упражнений».

Как писал сайт KP.RU, накануне в канцелярии польского президента заявили, что Варшава не разрешит российской делегации присутствовать на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.