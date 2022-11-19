Протестующие из-за отключения электричества вновь перекрыли улицы Одессы Фото: соцсети

Жители Одессы перекрыли улицы города в знак протеста против продолжающихся отключений электроэнергии, сообщают украинские СМИ.

«Одесситы продолжают перекрывать улицы города, протестуя против отключений электроэнергии. Сегодня утром это происходило на пересечении улицы Королева и проспекта Глушко», – сказано в Telegram-канале издания «Страна.ua».

На месте протеста работают сотрудники патрульной полиции.

Как писал сайт KP.RU, накануне в Одессе местные жители перекрыли дорогу в знак протеста против отключения электричества в городе. Многие одесситы, решившие поучаствовать в протестной акции, считают, что Киев якобы специально отбирает у них энергию и отдает другим, «более патриотичным», населенным пунктам. В социальных сетях местные жители писали о том, что за любое возмущение сложившейся ситуацией пользователей в крупных пабликах и чатах попросту блокируют, а некоторыми занимается Служба безопасности Украины.