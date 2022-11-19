Пожар произошел на газозаправочной станции в Ленинградской области Фото: кадр из видео

На газозаправочной станции в районе Всеволожска Ленинградской области произошел пожар, сообщает администрации региона.

«По предварительной информации тушение огня ведется на газозаправочной станции в районе Всеволожска силами двух бригад спасателей», – сказано в Telegram-канале администрации.

В пресс-службе МЧС России ТАСС рассказали, что произошла разгерметизация с последующим возгоранием на газопроводе. По предварительной информации, пострадавших нет. А настоящее время на место происшествия выехали следователи и криминалисты следственного управления СК по Ленинградской области.

Как отметил в своем Telegram-канале глава Ленинградской области Александр Дрозденко, угрозы населению и распространения огня на жилые массивы сейчас нет.

Между тем очевидцы рассказали «КП-Петербург», что огонь поднялся высоко над городом, а звуки были слышны по всему городу. По мнению некоторых жителей, пожар выглядит так, «словно рвануло хранилище нефтепродуктов или газовая труба высокого давления».