СБУ заявила о задержании группировки, вывозившей в Россию уклонистов от армии Фото: REUTERS

На Украине задержаны члены преступной группировки, которые вывозили в Россию уклонистов от призыва в Вооруженные силы страны, заявила Служба безопасности республики (СБУ).

«В ходе следственно-оперативных действий в нескольких областях Украины нейтрализована межрегиональная преступная группировка, которая организовала нелегальные «трафики». Злоумышленники предлагали потенциальным призывникам скрытно выехать на Южный Кавказ или страны Евросоюза через территорию РФ», – сказано в Telegram-канале ведомства.

По информации СБУ, за свои услуги они просили от 2,5 до 8 тысяч долларов с одного клиента. Вывозить уклонистов обещали через Запорожскую область в Крым, а затем в другие регионы России, сказано в сообщении. Как утверждают в ведомстве, в схеме якобы участвовал кадровый сотрудник пограничного подразделения ФСБ РФ, обеспечивавший беспрепятственный проезд через российскую границу.

Как писал сайт KP.RU, летом этого года СБУ о раскрытии схемы вывоза граждан страны призывного возраста из Запорожской области на подконтрольную Вооруженным силам России территорию региона.