На Крымском мосту возобновлено движение транспорта Фото: REUTERS

На Крымском мосту возобновлено движение автомобилей и автобусов, которое ранее приостанавливалось в связи с ремонтно-восстановительными работами, об этом сообщает Министерство транспорта РФ в своем Telegram-канале.

«Сегодня в 15 часов 10 минут открыто движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что 19 ноября движение по мосту было приостановлено с 4 часов утра до 16 часов дня.

Как сообщал сайт KP.RU, 8 октября 2022 года произошел взрыв грузовика на автомобильном полотне Крымского моста, в результате которого произошло обрушение нескольких пролетов.

По факту совершенного террористического акта Следственный комитет России возбудил уголовное дело, в рамках которого установлены 12 подозреваемых. По данным следствия, террористический акт был организован спецслужбами Украины.