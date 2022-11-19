Митрополит Тихон выступил против уголовного преследования за гомосексуализм Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти не должны преследовать за гомосексуализм, однако не должно быть и пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, считает глава Патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

«Мое мнение, что уголовных преследований быть не должно. В России не преследуют гомосексуалистов. Но пропаганды – ни прямой, ни косвенной – тоже быть не может», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Как отметил митрополит, не все привлекательные вещи – добрые. По его мнению, не все противники закона о запрете ЛГБТ-пропаганды хотели бы, чтобы их сын или дочь заинтересовались ЛГБТ-культурой. Для семьи это может обернуться катастрофой, добавил Тихон.

Напомним, законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды в России предполагает запретить любое упоминание о нетрадиционных отношениях в средствах массовой информации, книгах, кино, а также интернете и рекламе. Нарушение этих поправок чревато огромными штрафами и административной ответственностью.