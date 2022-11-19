РБК: Россия изучает возможность отказа от расчетов в долларах во внешней торговле

Россия изучает возможность отказа от расчетов в долларах во внешней торговле Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Власти России изучают возможность отвязать доллар от расчетов цен во внешней торговле с дружественными странами, рассказали источники на финансовом рынке.

По информации РБК, в России ставится задача выстроить систему, в которой не будет кросс-курса через американскую валюту. В числе рассматриваемых вариантов – корзина валют, при этом пока неясно, какие валюты в нее могут войти. В настоящее время инициатива прорабатывается Центральным банком, Министерством финансов и банками.

Как отметили собеседники издания, существенный объем внешнеторгового оборота остается в долларах, однако валютный рынок распался на отдельные сегменты, где продавцы и покупатели валюты встречаются между собой, что создает проблему. Среди возможных вариантов рассматривается также привязка курсов национальных валют к нефти или золоту, однако он не выглядит оптимальным, поскольку оценки нефтяного рынка также привязаны к доллару.

В свою очередь один из федеральных чиновников заявил, что единственной альтернативой американской валюте может быть юань. По его словам, в случае большого отклонения нового курса от курса доллара могут найтись те, кто использует это для своей выгоды. Вместе с тем он отметил, что юань не может свободно конвертируемой валютой, а для его использования потребуется согласие Китая.

Как писал сайт KP.RU, еще весной страны-члены Евразийского экономического союза договорились о поэтапном переходе на расчеты в национальных валютах.