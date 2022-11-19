Причиной крупного пожара в Ленинградской области стала разгерметизация газопровода Фото: кадр из видео

Крупный пожар, произошедший в Всеволжском районе Ленинградской области, возник в результате разгерметизации газопровода. Об этом сообщили в МЧС России.

«По прибытии пожарных было установлено, что произошла разгерметизация с последующим возгоранием на газопроводе», – перепадет РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.

Пострадавших и угрозы населенным пунктам нет, добавили в ведомстве.

Как писал сайт KP.RU, в субботу, 19 ноября, в районе Всеволожска Ленинградской области произошел крупный пожар. Очевидцы рассказали «КП-Петербург», что огонь поднялся высоко над городом, а звуки были слышны по всему городу. По мнению некоторых жителей, пожар выглядит так, «словно рвануло хранилище нефтепродуктов или газовая труба высокого давления». Как отметил в своем Telegram-канале глава Ленинградской области Александр Дрозденко, угрозы населению и распространения огня на жилые массивы сейчас нет.