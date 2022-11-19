В сахалинском поселке Тымовское произошел пожар в жилом доме Фото: Telegram-канала управления МЧС по Сахалинской области

В поселке Тымовское на Сахалине произошло второе ЧП за день. На этот раз в одном из жилых домов случился пожар, сообщает управление МЧС по Сахалинской области.

«20 ноября диспетчеру Тымовского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании квартиры в жилом многоквартирном деревянном доме по улице Торговая, 23а. Первый пожарный расчет прибыл через три минуты. К моменту прибытия огнеборцев наблюдается горение крыши на площади 400 кв.м. Проводится эвакуация граждан», – сказано в Telegram-канале ведомства.

В настоящее время в тушении пожара участвует 17 человек и три единицы техники. Причины возгорания устанавливаются.

Как писал сайт KP.RU, в субботу, 19 ноября, в пятиэтажке поселка Тымовское на Сахалине произошел взрыв газа в жилом доме. В результате ЧП обрушился один из подъездов с пятого по первый этаж, погибли девять человек.