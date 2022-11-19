В Ленинградской области произошел разрыв газопровода с возгоранием Фото: кадр из видео

В Ленинградской области произошел разрыв газопровода «Белоусово – Ленинград» с возгоранием.

Поврежденный участок был оперативно отключен, об этом сообщили в «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».

В компании отметили, что завершается переключение потребителей на газоснабжение от других источников после произошедшего разрыва газопровода.

По данным ГУ МЧС по Ленинградской области, открытое горение на газопроводе «Белоусово – Ленинград» ликвидировано. Сведений о пострадавших в результате происшествия не сообщается.

Как писал сайт KP.RU, 19 ноября 2022 года в районе Всеволожска Ленинградской области произошел крупный пожар. Глава Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале заявил, что угрозы населению и распространения огня на жилые массивы нет.

По первоначальной версии возгорание произошло в связи с разгерметизацией газопровода.

В настоящее время компания «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» сообщает о разрыве трубы газопровода. Специалисты устанавливают причины произошедшего.