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НовостиВ мире19 ноября 2022 15:33

Экс-член Конгресса США обвинила Украину в хищении денег американцев

Украинское правительство и оборонные подрядчики наживаются на поставках оружия, заявила политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Бывший член Конгресса Соединенных Штатов Тулси Габбард

Бывший член Конгресса Соединенных Штатов Тулси Габбард

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Украины крадут деньги американских налогоплательщиков, идущие на военную поддержку Киева, считает бывший член Конгресса Соединенных Штатов Тулси Габбард.

«Украинское правительство и коррумпированные бюрократы и олигархи, а также оборонные подрядчики – все они наживаются на поставках оружия», – заявила она в эфире телеканала Fox News.

Как отметила Габбард, администрации президента США Джо Байдена в курсе, куда уходит большая часть направленных Украине средств. Продолжение оказания финансовой помощи, «расхищаемой украинскими коррупционерами», показывает, о ком Вашингтон заботиться на самом деле, добавила она.

Ранее Габбард заявляла, что Джо Байден, поддерживая конфликт на Украине, желает подтолкнуть Россию к государственному перевороту. Истинная цель нынешней администрации США – «смена режима в России и раздувание конфликта для усиления НАТО и удовлетворения аппетитов военно-промышленных корпораций», считает политик.