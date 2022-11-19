Экс-член Конгресса США обвинила Украину в хищении денег американцев

Бывший член Конгресса Соединенных Штатов Тулси Габбард Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Украины крадут деньги американских налогоплательщиков, идущие на военную поддержку Киева, считает бывший член Конгресса Соединенных Штатов Тулси Габбард.

«Украинское правительство и коррумпированные бюрократы и олигархи, а также оборонные подрядчики – все они наживаются на поставках оружия», – заявила она в эфире телеканала Fox News.

Как отметила Габбард, администрации президента США Джо Байдена в курсе, куда уходит большая часть направленных Украине средств. Продолжение оказания финансовой помощи, «расхищаемой украинскими коррупционерами», показывает, о ком Вашингтон заботиться на самом деле, добавила она.

Ранее Габбард заявляла, что Джо Байден, поддерживая конфликт на Украине, желает подтолкнуть Россию к государственному перевороту. Истинная цель нынешней администрации США – «смена режима в России и раздувание конфликта для усиления НАТО и удовлетворения аппетитов военно-промышленных корпораций», считает политик.