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НовостиПолитика19 ноября 2022 15:42

Глава холдинга ДТЭК призвал украинцев временно покинуть страну ради экономии электричества

Уменьшение электропотребления будет гарантировать наличие света в больницах, отметил он
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Глава холдинга ДТЭК призвал украинцев временно покинуть страну ради экономии электричества

Глава холдинга ДТЭК призвал украинцев временно покинуть страну ради экономии электричества

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жителям Украины следует задуматься о выезде из страны на несколько месяцев для уменьшения потребления электричества, считает генеральный украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко.

«Если жители смогут найти альтернативное место жительства еще на три-четыре месяца, это будет очень полезно для энергосистемы. В частности, уменьшение электропотребления будет гарантировать наличие света в больницах, которые спасают наших раненых солдат», – заявил он в интервью телеканалу BBC.

Как отметил Тимченко, у Украины заканчивается оборудование и запасные части, поэтому западным партнерам нужно срочно поставить Киеву новое оборудование.

Напомним, накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя после ударов Вооруженных сил России. По его словам, в этих условиях Украине требуется дополнительная помощь от Евросоюза. В частности он назвал энергетическое оборудование и финансирование на закупки газа.