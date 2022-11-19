В Британии заявили об истинных мотивах помощи Украине

Читатели Daily Mail подвергли критике встречу Сунака с Зеленским Фото: кадр из видео

Читатели Daily Mail в своих комментариях раскритиковали встречу премьер-министра Риши Сунака с Владимиром Зеленским, назвав «помощь» Украине «отмыванием денег».

«Я, как и многие британцы, не согласен с тем, что говорит Сунак. Мы знаем всю правду про отмывание денег», — заявил пользователь Ciebie.

В своем комментарии phil добавил, что «дома — сокращение расходов и высокие налоги, а в Киеве тем временем отмываются миллиарды, мы это уже проходили. Другой лидер — старая схема».

Tommy and Paul выдвинул предложение к правительству Британии, ознакомиться с фактами и прекратить раздавать «наши» деньги. Также пользователь просит послать «хоть часть нашим семьям».

Toto4 с иронией отметил, «давайте поднимем у нас налоги, чтобы постоянно отправлять Украине миллиарды».

Пользователь west drayton blue подчеркнул, что отсутствует необходимость «платить Зеленскому», так как ему «уже выделили достаточно, а он хочет еще». Он посоветовал, «пусть у Байдена попросит».