МЧС ликвидировало открытое горение на газопроводе в Ленинградской области Фото: кадр из видео

В Ленинградской области пожарные ликвидировали открытое горение на газопроводе под Всеволжском, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ленинградской области в своем Telegram-канале.

«В 18:19 мск на месте пожара объявлена ликвидация открытого горения», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Следственный комитет России по факту аварии на газопроводе проводит доследственную проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщал сайт KP.RU. 19 ноября 2022 года в Ленинградской области в районе Всеволожска произошел разрыв газопровода «Белоусово – Ленинград» с крупным пожаром.

«Газпром трансгаз Санкт-Петербург» заявил, что поврежденный участок был оперативно отключен, а потребители переключены на газоснабжение от других источников.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале заявил, что угрозы населению и распространения огня на жилые массивы нет