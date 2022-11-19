Строители заменили все четыре пролета автодорожной части Крымского моста

Строители замеснили все четыре пролета автодорожной части Крымского моста Фото: Telegram-канал Марата Хуснуллина

На автодорожной части Крымского моста установлены все четыре пролета, сообщил заместитель председателя правительства России.

«Завершили надвижку всех четырех пролетных строений Крымского моста. На правой стороне автодорожной части заменили четыре пролета», – написал вице-премьер в своем Telegram-канале.

На первом и втором пролетах ведутся работы по устройству деформационных швов, третий и четвертый в ближайшее время будут опущены в проектное положение, уточнил Хуснуллин.

Как писал сайт KP.RU, ранее на Крымском мосту было возобновлено движение автомобилей и автобусов, которое ранее приостанавливалось в связи с ремонтно-восстановительными работами.

Напомним, 8 октября 2022 года произошел взрыв грузовика на автомобильном полотне Крымского моста, в результате которого произошло обрушение нескольких пролетов.