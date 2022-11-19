Глава Пентагона назвал впечатляющими российские вооружения

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин Фото: REUTERS

Россия обладает вооружениями, производящие впечатление, считает министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин.

«Вы знаете, у россиян огромная армия и впечатляющие вооружения», – заявил глава Пентагона во время выступления на ежегодном Форуме по безопасности в Галифаксе.

Вместе с тем он отметил, что даже это не позволяет России «одержать верх» на Украине и не сможет выиграть в этом конфликте. Кроме того, Остин предупредил Киев о возможных трудностях, в частности «суровой зиме».

Ранее журнал «Военная мысль» написал, что Соединенные Штаты разрабатывают средства нейтрализации ядерного оружия России. По информации издания, разработки США будут способны поразить существенную часть ядерного потенциала России еще до того, как она решит нанести ответный удар. Вашингтон пытается реализовать комплекс мер по сдерживанию Москвы, чтобы сохранить статус мирового гегемона, отмечало в публикации.