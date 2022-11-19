Белоруссия создаст новый батальон специального назначения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белоруссия создаст в ближайшее время новый батальон специального назначения, рассказал заместитель министра внутренних дел, командующий внутренними войсками страны Николай Карпенков.

«Батальон специального назначения будет располагаться в Минске, но задачи будет выполнять и по борьбе с диверсионно-разведывательными группами, незаконными вооруженными формированиями, если понадобится, то для ведения войсковой разведки, радиоэлектронной разведки», – сказал он в интервью журналу «Спецназ».

По словам Карпенкова, белорусские власти решили создать новое формирование с учетом опыта органов внутренних дел Казахстана ведения специальной военной операции на Украине. Службу в новый батальон будут нести контрактники и самые лучшие офицеры, отметил он. Батальон начнет функционировать до начала Нового года, уточнил замглавы МВД Белоруссии.

«Она серьезно усилит боевой потенциал и боевые возможности органов внутренних дел. После того, как эта часть будет создана, мы дополнительно создадим эти части во внутренних войсках», – добавил он.