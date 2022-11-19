Украинские активисты напали на французов на акции в поддержку жителей Донбасса в Париже

Демонстрация в поддержку Донбасса в Париже Фото: соцсети

Украинские активисты напали на французских блогеров, которые снимали на видео акцию в поддержку жителей Донбасса в Париже. Об этом сообщила основатель движения SOS Donbass Анна Новикова-Бернэ.

«Две девушки, французские блогерши, которые пришли снимать митинг, были атакованы украинцами, которые стали с ними драться. Их всех забрали в полицию», – передает РИА Новости ее слова.

В акции на Марсовом поле участвовали около ста человек. Они растянули баннер со словами Stop killing Donbass («Прекратите убивать жителей Донбасса»). Стоит отметить, что среди митингующих было много французов, которые высказывались в поддержку России. Демонстранты также требовали от властей Франции прекратить поставки вооружений Украине. В это время к месту демонстрации подошли украинские активисты и начали выкрикивать антироссийские лозунги.