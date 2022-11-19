Президент Кубы Мигель Диас-Канель прилетел в Москву

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Фото: REUTERS

Президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл с официальным визитом в Москву.

Самолет кубинского лидера приземлился в аэропорту Внуково-2. Политик планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным и принять участие в открытии памятника лидеру кубинской революции Фиделю Кастро.

Диаса-Анхеля Канеля встретил в аэропорту заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко и другие официальные лица. Вместе с кубинским президентом в Москву прилетела его супруга.

В январе этого года президент России в ходе телефонного разговора с главой Кубы обсудил торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, а также вопросы дальнейшей координации действий в соответствии с принципами стратегического партнерства. Тогда в Кремле отметили, что лидеры не обсуждали размещение российских военных баз на Кубе.

Напомним, открытие памятника Фиделя Кастро запланировано на вторник, 22 ноября.