ТАСС: мэр Энергодара Волга освобожден от должности

ТАСС сообщает, что мэр Энергодара Волга освобожден от должности и ему запрещено пребывание на территории области. Фото: Олег АДАМОВИЧ

Мэр Энергодара Александр Волга освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщает в субботу 19 ноября ТАСС со ссылкой на источник в областной администрации.

По словам источника, временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгенией Балицкий подписал указ об освобождении Волги от должности мэра Энергодара. Кроме того, Александр Волга лишен права находиться на территории области, добавил источник.

«Волгу освободили от должности и запретили ему пребывание на территории области», — рассказал собеседник агентству.

Ранее сообщалось, что в субботу 19 ноября ВСУ нанесли 12 ударов по Запорожской АЭС. Среди персонала никто не пострадал.

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