Белый дом опубликовал официальное фото со свадьбы внучки Байдена Наоми

Внучка Байдена сыграла свадьбу на Южной лужайке Белого дома. Фото: пресс-служба Белого дома.

Официальные фото со свадьбы внучки президента США Джо Байдена Наоми появились в сети. Пресс-служба Белого дома опубликовала их в субботу 19 ноября в социальных сетях.

Напомним, церемония бракосочетания Наоми Байден и Питера Нила прошла на Южной лужайке Белого дома. Прессу на мероприятие не пустили. Журналисты заявили протест, мотивировав его повышенным интересом широких слоев общественности, которая имеет право знать, что происходит в казенной резиденции, не являющейся собственностью семьи Байденов.

Наоми Байден 28 лет, ее избраннику Питеру Нилу – 25. Оба работают юристами.

Наоми – дочь скандально известного сына Джо Байдена Хантера. Ранее сообщалось о причастности Хантера Байдена к финансированию биолабораторий на Украине, где велись исследования особо опасных бактерий и вирусов, которые могли быть использованы для создания биологического оружия.

Также сообщалось, что сын Джо Байдена забыл в ремонте ноутбук с «тоннами» компромата.

По информации телеканала CNN, бракосочетание Наоми Байден и Питера Нила прошло под открытым небом на Южной лужайке Белого дома, потом было застолье в узком кругу родных и друзей. Третьим этапом торжества стал расширенный прием с «десертом и танцами». Это была 19-я свадьба, прошедшая на территории Белого дома. Подобные торжества семьи молодоженов оплачивают из собственных средств, уточняет телеканал.