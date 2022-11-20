Мирошник: Украина не собирается помогать своим гражданам в эвакуации

Родион Мирошник заявил о нежелании Киева поддерживать украинцев в эвакуации. Фото: Олег УКЛАДОВ

Власти Украины не собираются заботиться о своих гражданах в условиях проблем с энергообеспечением в холодное время года. Особенно это касается находящихся в эвакуации украинцев. Так описал ситуацию ТАСС бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.

По словам Мирошника, Киев не собирается оплачивать пребывание и социальное обеспечение украинцев в эвакуации.

«Если попросить другие страны принять украинцев, то тут же встает вопрос денег: кто заплатит за их пребывание и соцобеспечение. А Украина на этот вопрос предпочитает не отвечать», - цитирует Мирошника ТАСС.

Экс-посол напомнил, что некоторые страны отказались принимать украинских беженцев.

«В дилемме направить остатки электроэнергии гражданам или на войну, режим выбирает войну, а граждан пусть обогревает и кормит кто-то другой», - резюмировал Родион Мирошник.

Ранее депутат Киевского городского совета Андрей Витренко предложил жителям украинской столицы переехать на зиму, указав на проблемы с энергетикой в городе.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив также посоветовал жителям многоэтажных домов выезжать на зиму в село, указав на тяжелую обстановку с электроснабжением в областном центре.